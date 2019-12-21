MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 0-2 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 16. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 72. dakikasında sahneye çıkan Umar Aminu, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve Rizespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 23 puanda kalırken, Rizespor puanını 20'ye yükseltti ve alt sıralardan uzaklaştı.

MINA FORMA GİYEMEDİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düşmüştü. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alınmıştı. Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istemedi. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvator'a gitti. Yıldız futbolcu bu maçta forma giyemedi. Takım arkadaşları ise maçta oyuncunun ve oğlunun adının yazılı olduğu forma açarak, Mina'ya destek oldu.

MAÇTAN DETAYLAR:

5. dakikada sol kanattan Dario Melnjak'ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

10. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir'in penaltı noktasına doğru ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan'ın şutunda kaleci Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı Melnjak'ın ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

45. dakikada sağ kanattan Fofana'nın ortasında kale önünde Jahovic'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

55. dakikada sağ kanattan BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşu auta çıktı.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği Umar'un vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-2.