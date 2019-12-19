20 Aralık 2019, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Murat Sancak'tan Umut Bulut'a sert sözler! "Yazıklar olsun"

Sancak'tan Umut Bulut'a sert sözler! Yazıklar olsun
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019

, ’dan ayrılan golcü futbolcu ’u renklerine bağladı. Başkanı  ise bu anlaşma sonrası Umut Bulut hakkında sert konuştu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Umut Bulut BtcTurk Yeni Malatyaspor'da

İŞTE MURAT SANCAK'IN PAYLAŞIMI


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