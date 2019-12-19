Murat Sancak'tan Umut Bulut'a sert sözler! "Yazıklar olsun"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

İŞTE MURAT SANCAK'IN PAYLAŞIMI



