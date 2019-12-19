20 Aralık 2019, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Umut Bulut BtcTurk Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig'de ilk imzalar atıldı!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 Giriş Tarihi: 19.12.2019

ekiplerinden BtcTurk , İstikbal Mobilya ile sözleşmesini fesheden forvet oyuncusu 'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ara transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan , bir süre önce ile yollarını ayıran 'u kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde gerçekleşen imza töreninde tecrübeli golcü, kendisini 1.5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı.

Yeni Malatyaspor transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

466 maçta 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez milli formayı sırtına geçirdi.

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