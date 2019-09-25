25 Eylül 2019, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Beşiktaş taraftarının ‘Sergen Yalçın’ tezahüratı Malatya’yı rahatsız etti

Beşiktaş taraftarının ‘Sergen Yalçın’ tezahüratı Malatya’yı rahatsız etti
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Süper Lig’de pazartesi günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, siyah- beyazlı taraftarının maçın bir bölümünde lehine tezahürat yapması Malatyalı taraftarları rahatsız etti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5.haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir maçında, tribünlerden yükselen '' tezahüratları, cephesinde rahatsızlık oluşturdu. Yeni Malatyaspor taraftarlar "Hocamızı bırakmayız, sezon sonuna kadar bizimle" şeklinde sosyal medya başlıkları oluşturularak sarı - kırmızılı yönetime sesini duyurmaya çalıştı.

BTC Turk Yeni Malatyaspor'un başında 4 Avrupa, 5 de lig karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın'ın bu 9 maçlık periyotta ortaya koyduğu performans alkış alırken, bazı spor yorumcularının ise ligde kötü giden takımların başına teknik adam olarak Yalçın'ın ismini önermelerine neden oldu.
Beşiktaş taraftarının, takımının son oynanan lig müsabakasında tribünlerde Sergen Yalçın ismiyle tempo tutması Yeni Malatyaspor camiasını rahatsız ederken, Başkan Adil Gevrek yönetiminin olası senaryolar karşısında da bir B planını oluşturacağı tahmin ediliyor.

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