23 Eylül 2019, Pazartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Guilherme asist ve golleriyle Yeni Malatyaspor’u sırtlıyor

Guilherme Yeni Malatyaspor’u sırtlıyor
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 Giriş Tarihi: 23.09.2019

’un sezon başında ’nın Benetivo takımından ikinci kez kiraladığı Guilherme Costa Marguez, 5. haftası geride kalan ’de ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu 3 gol, 3 asistlik performansıyla takımının kazandığı 7 puanda büyük pay sahibi oldu.

'in 5. haftasında sahasında ile Guilherme'nin 89. dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak puanını 7'ye yükselten Malatya temsilcisinde yüzler gülüyor. Müsabakanın ikinci yarısındaki etkili oyunuyla rakibine galibiyet şansı tanımayan sarı-kırmızılılarda son haftaların başarılı ismi Guilherme bu maçı da boş geçmedi. Brezilyalı orta saha Süper Lig'in 1. haftasındaki , 4. haftasındaki Ankaragücü ve 5. haftasındaki Galatasaray maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 3 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra atılan 3 gole de asistiyle direkt katkı yaparak, 5. hafta sonunda toplanan 7 puanda büyük pay sahibi oldu.

, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon 'nın Benetivo takımından kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar başarılı performansından dolayı Guilherme ile bu sezon başında kiralık olarak yeniden anlaşmaya vardı.

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