Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor evinde Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Akdeniz ekibine galibiyetine getiren goller 38'de Aatif Chahechouhe, 61'de Ufuk Akyol ve 90'da Hakan Özmert'ten geldi.

Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, 4 maç sonra galip geldi ve 8 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Maçtan Dakikalar

22. dakikada sağ kanattan Marques'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin hemen üzerinden auta çıktı.

38. dakikada Aatif Chahechouhe, şık çalımlarla ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta top kalecinin sağından direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada konuk ekip ceza sahası yayının önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Marques'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+2 dakikada Hakan Özmert'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Gustavo Blanco'nun kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

61. Ufuk Akay ceza sahası dışından yaptığı klas vuruşla Antalyaspor'u 2-0 öne geçirdi.

90.dakikada Hakan Özmert, muhteşem bir frikik golüne imza attı ve Antalyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.