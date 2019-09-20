20 Eylül 2019, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Btc Turk , 'in 5. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana ve Bifouma katılmadı. İki futbolcunun da maçında oynayamayacakları belirtildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi kısa bir toplantı gerçekleştirerek futbolcularına yönelik bir motivasyon konuşması yaptı. Yalçın, Ankaragücü mücadelesinin geride kaldığını, Galatasaray'ın her zaman önemli ve dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu söyledi.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik çift kale maçla idmanı tamamladı.
Malatya temsilcisinde sakatlığından dolayı Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Fofana'nın, Galatasaray karşılaşmasında tek devre görev yapabilecek durumda olduğu öğrenildi.

B.T. , Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı ter antrenmanıyla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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