Acquah’tan gözdağı

Yeni Malatyaspor'un Ganalı futbolcusu Acquah, ligin 5.haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçına dair açıklamalarda bulundu. Acquah, Ankaragücü maçından daha iyi oynayarak Galatasaray'ı yenebileceklerini iddia etti.

Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Acquah, Pazar günü Süper Lig'de konuk edecekleri Galatasaray karşısına, 4-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyetinin kendilerine kazandırdığı öz güvenle çıkacaklarını söyledi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sezon sonunda takımı daha üst yerlere, Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Galatasaray tanınmış bir takım. Ankaragücü maçında aldığımız 4-0'lık galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi.

Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün performans sergilememiz gerekiyor, bunu yaparsak, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.