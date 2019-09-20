20 Eylül 2019, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Acquah’tan gözdağı

Acquah’tan gözdağı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

'un Ganalı futbolcusu , ligin 5.haftasında karşılaşacakları maçına dair açıklamalarda bulundu. Acquah, Ankaragücü maçından daha iyi oynayarak Galatasaray'ı yenebileceklerini iddia etti.

'un Ganalı orta sahası , Pazar günü 'de konuk edecekleri karşısına, 4-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyetinin kendilerine kazandırdığı öz güvenle çıkacaklarını söyledi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sezon sonunda takımı daha üst yerlere, Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Galatasaray tanınmış bir takım. Ankaragücü maçında aldığımız 4-0'lık galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi.

Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün performans sergilememiz gerekiyor, bunu yaparsak, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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