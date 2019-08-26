26 Ağustos 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber

Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2019

’a maçında oyuna girdikten sonra arka adalesinden sakatlanan ’den kötü haber geldi. 27 yaşındaki futbolcunun 'in 3. haftasında oynanacak maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

maçında arka adalesinden sakatlanan 'nin ligin 3. haftasındaki maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan başarılı orta saha oyuncusu Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra sakatlanarak tekrar çıkmak zorunda kalmıştı.

İlk kontrol sonrası arka adale yırtığı şüphesi teşhisi konulan Gökhan Töre'nin ligin 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Alanya maçında oynayamayacağı ifade edildi. Bu arada sakatlıklarından dolayı Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen sağ bek Issam Chebake ve orta saha oyuncusu 'ın ise tedavilerinin tamamlandığı, Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.
Takımın yeni transferi Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ın da Alanyaspor maçı hazırlıklarında yer alacağı bildirildi.

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