26 Ağustos 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı

Malatyaspor Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Teknik Direktörü ’ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen gerçekleştirildi. Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, ’dan ’ı renklerine bağladı.

'tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, ile her konuda anlaşma sağladı.

Hafta sonu oynanacak maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıb'ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan 'ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi.

'un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi.

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