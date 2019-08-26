26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Yeni Malatyaspor'un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi.
Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı
Giriş Tarihi: 26.08.2019
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen transfer gerçekleştirildi. Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor’dan Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı.
Erkan Kaş'tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıb Aytaç ile her konuda anlaşma sağladı.
Hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıb'ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan Sergen Yalçın'ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi.
Yeni Malatyaspor'un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi.
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