28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde geçekleşen imza töreninde konuşan sarı siyahlı kulübün yöneticisi Selim Pilten, Sakıb Aytaç'ı kadrolarına kattıklarını belirterek, "Hocamızın, teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer komitesi arayışlar içesine girdi ve yönetimimiz oluruyla da Sakıb kardeşimizle şu anda sözleşme imzalayacağız. İnşallah kulübümüze üst seviyede katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz için de camiamız için de hayırlı olur temennisinde bulunalım" dedi.
Sarı siyahlı kulübün yeni transferi Sakıb Aytaç ise Yeni Malatyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Malatya temsilcisi Süper Lig'e ilk geldiğinde beri her zaman kat eden bir takım oldu. Şu an hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya dün geldim ve burada çok güzel bir aile ortamı olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Hedefi olan bir kulüpte ve camiada olduğum için çok mutluyum. Biran önce idmanlara çıkıp Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapmak istiyorum ve hazırım" diye konuştu.
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