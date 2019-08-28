28 Ağustos 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı

Malatyaspor Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2019

'de çalışmalarını sürdüren , 28 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde geçekleşen imza töreninde konuşan sarı siyahlı kulübün yöneticisi Selim Pilten, Sakıb Aytaç'ı kadrolarına kattıklarını belirterek, "Hocamızın, teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer komitesi arayışlar içesine girdi ve yönetimimiz oluruyla da Sakıb kardeşimizle şu anda sözleşme imzalayacağız. İnşallah kulübümüze üst seviyede katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz için de camiamız için de hayırlı olur temennisinde bulunalım" dedi.

Sarı siyahlı kulübün yeni transferi ise 'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Malatya temsilcisi 'e ilk geldiğinde beri her zaman kat eden bir takım oldu. Şu an hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya dün geldim ve burada çok güzel bir aile ortamı olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Hedefi olan bir kulüpte ve camiada olduğum için çok mutluyum. Biran önce idmanlara çıkıp Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapmak istiyorum ve hazırım" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber
Malatyaspor Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı Malatyaspor Sakıb Aytaç’ı renklerine bağladı
Fırtına evinde esti! Fırtına evinde esti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör