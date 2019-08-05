05 Ağustos 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 Giriş Tarihi: 05.08.2019

, 3. eleme turunda temsilcisi Partizan ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da temsilcisi Partizan ile karşılaşacak 'un, UEFA kadrosu belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

, , Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, , Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, , Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, , Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, , .


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