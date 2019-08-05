Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un, UEFA kadrosu belirlendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.
Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.
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