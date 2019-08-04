04 Ağustos 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu

Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2019

'un, temsilcisi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı 3. eleme turu ilk maçının programı belli oldu.

2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını kupanın dışına iten ve 3. eleme turunda Partizan ile eşleşen sarı-siyahlılar, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Bugün İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesislerinde toplanacak Malatya ekibi, 6 Ağustos Salı gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Salı günü saat 15.40'ta hava yoluyla 'a hareket edecek , aynı gün ve 7 Ağustos Çarşamba günü iki antrenman gerçekleştirecek, ardından maç saatini bekleyecek.

Karşılaşma, 8 Ağustos Perşembe günü Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

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