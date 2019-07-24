24 Temmuz 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi

Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

2. ilk maçında yarın ’a konuk olacak , ’ya geldi.

2. ilk maçında yarın akşam ile karşılaşacak olan , özel bir uçakla saat 12.00'de Erhaç Havalimanı'na indi. Kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı.

Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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