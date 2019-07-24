Malatya şov A Spor'da

Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, uzun yıllar sonra Avrupa sahnesine çıkıyor. Yeni Malatyaspor’un Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija’yla yarın saat 20.00’de oynayacağı maç A Spor’dan yayınlanacak.

Sarı-siyahlıların, Avrupa Ligi yolundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija'yla yarın saat 20.00'de Malatya'da oynayacağı müthiş maç yarın naklen ve sadece A Spor'da. Sarıkırmızılı taraftarlar da maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gişe önünde uzun kuyruklar oluşurken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.