24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Malatya şov A Spor'da
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, uzun yıllar sonra Avrupa sahnesine çıkıyor. Yeni Malatyaspor’un Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija’yla yarın saat 20.00’de oynayacağı maç A Spor’dan yayınlanacak.
Sarı-siyahlıların, Avrupa Ligi yolundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija'yla yarın saat 20.00'de Malatya'da oynayacağı müthiş maç yarın naklen ve sadece A Spor'da. Sarıkırmızılı taraftarlar da maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gişe önünde uzun kuyruklar oluşurken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.
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