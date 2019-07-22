22 Temmuz 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi renklerine bağladı

Malatyaspor Chaalali’yi renklerine bağladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

son olarak ’dan tecrübeli eldiven ’ı kadrosuna katan , Tunuslu milli oyuncu ’yi de renklerine bağladı.

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen , kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek 'a imza attı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında 'ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.

Tunuslu futbolcu, Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara katılacak.
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