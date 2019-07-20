20 Temmuz 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

İşte Sergen Yalçın Avrupa Ligi kadrosu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

2. eleme turunda 'da Malatya'da, 1 Ağustos'ta ise deplasmanda Slovenya temsilcisi ile karşılaşacak 'un UEFA kadrosu belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Lingani Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Özer Özdemir, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım ve Berk Yıldız.

Biletler satışa çıkıyor

Öte yandan, Yeni Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın bilet fiyatları belli oldu.

25 Temmuz'da oynanacak karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'ten itibaren satışa çıkacak. Bilet fiyatları şöyle:

Batı alt tribün 80 lira, batı üst tribün 60 lira, doğu alt tribün 45 lira, doğu üst tribün 40 lira, güney, kuzey alt ve üst tribünleri ile misafir takım tribünleri 25 lira.

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