18 Temmuz 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

"En az 3 transfer daha yapacağız"

En az 3 transfer daha yapacağız
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Kulübü Başkanı , en az 3 daha yapacaklarını söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nde düzenlenen 2019-2020 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, "Transferlerimiz devam ediyor. Son olarak ile anlaştık. Malatyaspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım hem Gökhan için hem Malatya için hayırlı olur. En az 3 daha yapacağız. Bu transferler yapılırken geç kalıyoruz belki ama doğru transfer için gayret ediyoruz. Görüştüğümüz isimler var, en doğru isimlerle en kısa sürede transferlerimizi bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Ligde her maçın zor olacağını vurgulayan , "Tüm takımlara başarılar diliyorum. İlk maçımızı içeride ile oynanacağız. Fikstür üzerinde ilk maç zor gibi görünüyor ama kolay maç yok. Bizim için içeride olması avantaj. 'da da yolumuza devam edeceğiz. Bu ayın 25'inde UEFA ön eleme maçımız var. İnşallah hem Avrupa hem Süper Lig'de en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz. Ama önceliğimiz Avrupa." ifadelerini kullandı.

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