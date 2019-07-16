16 Temmuz 2019, Salı
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Sarı-kırmızılı ekibin, Guilherme'yi Topuk Yaylası kampına davet ettiği aktarıldı. Avrupa Ligi'nde 25 Temmuz'da oynanacak maça yetişmesi için yoğun çaba harcanan maestro, geçen sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle beğeni toplamıştı. Guilherme'nin adı G.Saray ve Göztepe gibi kulüplerle de anılıyordu.
Guilherme müjdesı
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Evkur Yeni Malatya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Brezilyalı Guilherme ile yeniden anlaşma sağladı.
Performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların hayran olduğu 28 yaşındaki on numaranın kulübü Benevento ile de el sıkışıldığı belirtilirken; anlaşmanın kiralık olacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, Guilherme'yi Topuk Yaylası kampına davet ettiği aktarıldı. Avrupa Ligi'nde 25 Temmuz'da oynanacak maça yetişmesi için yoğun çaba harcanan maestro, geçen sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle beğeni toplamıştı. Guilherme'nin adı G.Saray ve Göztepe gibi kulüplerle de anılıyordu.
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