14 Temmuz 2019, Pazar
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Malatya’da Costa sesleri
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Zimbabveli savunmacı Hadebe’ye imza attıracak Doğu temsilcisi, yanına tanıdık bir ismi getiriyor. Sivas ve Başakşehir formaları da giyen Manuel Da Costa ile görüşmeler başladı.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Yeni Malatyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Prensipte anlaşma sağlanan Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yle imzaları atmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, tandemi de Süper Lig'den tanıdığımız bir isimle tamamlamayı planlıyor. Sergen Yalçın'ın Sivasspor'dan eski öğrencisi olan Manuel Da Costa'nın ismini yönetime ilettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den Al İttihad'a 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan 33 yaşındaki stoperle görüşmelerin başladığı bildirilirken; 2021'e kadar kontratı bulunan oyuncu için kiralama fikrinin devrede olduğu öğrenildi. Da Costa, geçen sezon toplamda 30 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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