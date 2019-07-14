14 Temmuz 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya’da Costa sesleri

Malatya’da Costa sesleri
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Zimbabveli savunmacı Hadebe’ye imza attıracak Doğu temsilcisi, yanına tanıdık bir ismi getiriyor. ve formaları da giyen Manuel Da ile görüşmeler başladı.

Transferde ince eleyip sık dokuyan 'da hareketli saatler yaşanıyor. Prensipte anlaşma sağlanan Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yle imzaları atmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, tandemi de 'den tanıdığımız bir isimle tamamlamayı planlıyor. 'ın 'dan eski öğrencisi olan Manuel Da 'nın ismini yönetime ilettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den Al İttihad'a 4.5 milyon euro karşılığında olan 33 yaşındaki stoperle görüşmelerin başladığı bildirilirken; 2021'e kadar kontratı bulunan oyuncu için kiralama fikrinin devrede olduğu öğrenildi. Da Costa, geçen sezon toplamda 30 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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