09 Temmuz 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında galip

Malatyaspor hazırlık maçında galip
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

ekibi , Bosna Hersek Premier Lig takımlarından ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren temsilcisi, aynı otelde konaklayan Boşnak ekibi ile antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı , 55. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.



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