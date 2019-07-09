09 Temmuz 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

E.Y. Malatyaspor’dan Danijel Aleksic'e duygusal veda

E.Y. Malatyaspor’dan Danijel Aleksic'e duygusal veda
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Evkur ’un Sırp futbolcusu , ’ın Al Ahli takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcusuna resmi hesabından yayınladığı kliple veda etti.

E.Y. Malatyaspor'a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic, Al Ahli takımından gelen teklife 'evet' diyerek 'a gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, takımda yer aldığı süre zarfında büyük verim aldığı oyuncusuna duygusal bir kliple veda etti.

forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç oyuncu, 7 de asist yaptı.
Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

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