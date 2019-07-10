10 Temmuz 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti

Yeni Malatyaspor'dan tek gollü prova
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

'da kamp yapan , ekibi NK Çelik Zenica ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

takımlarından yönetimindeki ve teknik direktörlüğünü eski futbolcu Hasan Özer'in yaptığı ekibi NK Çelik Zenica, 'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kamp çalışmaları kapsamında Abant'ta bir otelde kalan 2 kulüp hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu'nun 55'inci dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.

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