09 Temmuz 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic El Ahli'ye transfer oldu

Aleksic El Ahli'ye transfer oldu
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

ekibi , 'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.

Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksic ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sırp oyuncu, geçen sezon formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol attı.



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