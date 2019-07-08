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Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic El Ahli'ye transfer oldu
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Suudi Arabistan ekibi El Ahli, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.
El Ahli Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksic ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sırp oyuncu, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol attı.
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