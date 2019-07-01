01 Temmuz 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor'da Bolu kampı başladı

Malatyaspor'da Bolu kampı başladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur , birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün 'da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana askerde olan futbolculardan Eren Tozlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, kiralık sözleşmesi sona eren Berk Yıldız ve yeni transfer Adis Jahovic de katıldı. Sarı-kırmızılılar, kampının ardından ise ikinci etap çalışmaları için 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda bir araya gelecek.
E.Y. Malatyaspor, temmuz ayı sonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ön eleme maçını oynayacak.

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