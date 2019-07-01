01 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana askerde olan futbolculardan Eren Tozlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, kiralık sözleşmesi sona eren Berk Yıldız ve yeni transfer Adis Jahovic de katıldı. Sarı-kırmızılılar, Bolu kampının ardından ise ikinci etap çalışmaları için 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda bir araya gelecek.
Malatyaspor'da Bolu kampı başladı
Giriş Tarihi: 01.07.2019
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu'da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana askerde olan futbolculardan Eren Tozlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, kiralık sözleşmesi sona eren Berk Yıldız ve yeni transfer Adis Jahovic de katıldı. Sarı-kırmızılılar, Bolu kampının ardından ise ikinci etap çalışmaları için 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda bir araya gelecek.
E.Y. Malatyaspor, temmuz ayı sonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ön eleme maçını oynayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"