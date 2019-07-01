01 Temmuz 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: "Ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor"

Ekonomik anlamda uygun isimler almamız gerekiyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, 'nden 'la ve Paraguaylı futbolcu Victor Ayala'ın transferleri konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

, "Kalecimiz Fabian Farnolle ile anlaşmaya vardık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bahsettiğimiz transferlerden birisi de bu. Daha önce de açıkladık, Ayala'yla bir görüşmemiz oldu ve görüşmeler devam ediyor. Bunun dışında birkaç isim daha var. da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha. Bizim için belli noktalar çok önemli. Bu transferleri yapmamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli oyuncular da var. Hem hocamızla hem komitemizle yaptığımız istişareler sonucu belirlediğimiz isimler var. Ama dediğim gibi ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor" dedi.

"4-5 TRANSFER DAHA YAPMAMIZ GEREKİYOR"
Sezon açılışını erken yaptıklarını ifade eden Gevrek, "Bugün Bolu'da toplandık. Mevcut bir kadromuz var ve şu ana kadar 2 transfer yaptık. 4-5 transfer daha yapmamız gerekiyor. Ekonomi anlamında da kurallara uymamız gerekiyor. Bunun dışında bizim de kulüp olarak koyduğumuz belli kurallar var. Ekonomik anlamda sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Lisanslama adına yapılan bazı kuralları biz zaten uyguluyorduk. Bunları gözeterek transferler yapacağız. Nokta transferler yapmalıyız. Görüştüğümüz isimler var. Belki zamanımız kısıtlı ama yapacağımız transferlerin Malatya'ya katkı sağlayacağı, ekonomi anlamında da dikkat edeceğimiz transfer olmasına bakacağız." şeklinde konuştu.

"LİSANSLAMA VE BANKA YAPILANDIRMA KONUSUYLA İLGİLİ GENEL KONULARI KONUŞTUK"
'nun () önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve (FFP) Talimatı'yla ilgili de konuşan Adil Gevrek, "Öncelikle lisanslama ile alakalı konuşmak gerekirse, Fikret Başkanın da bahsettiği gibi, Kulüpler Birliği'nde bizim göreve gelmemizden bu yana bu çalışmalar yapılıyordu. Bana göre doğru bir çalışma. Bir taraftan da yapılandırma konusu var. Anadolu kulüplerinin de diğer kulüplerin de transferlerde ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluştan geliyor. Bizim transfer konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Türk futbolunda şampiyonluk hedefi koyarken ya da sıralamada iyi bir hedef koyarken, ekonomi anlamında da iyi hedefler koymamız lazım. Biz Malatyaspor olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz ama bütün kulüplerimizin bunu birlikte yapması gerekiyor. Bütün kulüplerin istişare yaparak karar alması gerekiyor. Bugün de böyle bir gündü. Lisanslama ve banka yapılandırma konusuyla ilgili genel konuları konuştuk" diye konuştu.

'deki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir gündemlerinin olmadığını belirten Başkan Adil Gevrek, "Gündemimiz lisanslama ve yayıncı kuruluşla ilgiliydi. Ayrıca 6222 sayılı yasayla ilgili de bilgilendirme yapıldı" şeklinde konuştu.

"ALİ RAVCI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER"
Ligin son 5 haftasında teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıkan sportif direktör 'nın 'dan teknik direktörlük teklifi aldığını dile getiren Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı: "Ali Ravcı bizim için önemli bir değer. Takımın en zor zamanında göreve geldi ve başarılı oldu. Bu durum da yurt dışında takip edilmiş. Bir Yunan takımından teklif geldi. Bunun değerlendirmesini kendisine bıraktık ve şu anda kalma kararı verdi. Bizim için de gurur verici bir durum. 5 yıldır bizimle çalışıyor. Hem bizim hem de onun adına güzel bir durum."

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