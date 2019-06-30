Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başlıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kentte başladığı yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek.
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek sarı-siyahlılar, ilk maçını 25 Temmuz'da oynayacak olmasından dolayı hazırlıklarına erken başladı.
Kentte başlayan hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, bir günlük iznin ardından yarın Bolu Abant'ta toplanarak kampa girecek.
Yeni Malatyaspor, Abant'ta yapacağı birinci etap kamp çalışmasının ardından 14-22 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci kamp dönemini geçirecek.
Malatya ekibi, hazırlık sürecinde 11 Temmuz'da Romanya temsilcisi Rapid Bükreş, 18 Temmuz'da da Sivasspor ile hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
Öte yandan Kupa Amerika'da mücadele eden stoper Arturo Mina ile yeniden sözleşme imzalanan ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan kaleci Fabien Farnolle kamp çalışmalarına geç dahil olacak.
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