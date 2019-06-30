30 Haziran 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başlıyor

Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı başlıyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , kentte başladığı yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdürecek.

Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek sarı-siyahlılar, ilk maçını 25 Temmuz'da oynayacak olmasından dolayı hazırlıklarına erken başladı.

Kentte başlayan hazırlıklarını tamamlayan ekibi, bir günlük iznin ardından yarın Abant'ta toplanarak kampa girecek.

, Abant'ta yapacağı birinci etap kamp çalışmasının ardından 14-22 Temmuz'da 'deki Tesisleri'nde ikinci kamp dönemini geçirecek.

Malatya ekibi, hazırlık sürecinde 11 Temmuz'da Romanya temsilcisi Rapid Bükreş, 18 Temmuz'da da ile hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Öte yandan Kupa Amerika'da mücadele eden stoper Arturo Mina ile yeniden sözleşme imzalanan ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan kaleci Fabien Farnolle kamp çalışmalarına geç dahil olacak.

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