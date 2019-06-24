24 Haziran 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Jahovic yolda

Jahovic yolda
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Başkan , 1 yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki golcünün transferinde belli bir noktaya geldiklerini belirtip, gün içinde imza atacaklarını müjdeledi.

, 'dan bir daha yapmaya hazırlanıyor. İlk transferini 'dan Fofana'ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yine aynı takımdan Makedon golcü Adis Jahovic'i de renklerine bağlamak üzere. Geçtiğimiz günlerde Başkan 'in 'da yüz yüze görüştüğü Jahovic ile anlaşmaya varıldığı, imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

KOCAMAN'LA OLMADI

Başka Gevrek, 32 yaşındaki yıldızın transferinin güne biteceğini ifade ederken, kulübüyle görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. kariyerine 'de başlayan Jahovic, ilk sezonunda 21, 2. sezonunda ise devreyi 14 golle tamamlayıp Konya'nın yolunu tuttu. Geçen sezon 6 gol atabilen yetenekli santrfor, 'la uyum sorunu yaşadı.
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