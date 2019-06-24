24 Haziran 2019, Pazartesi
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KOCAMAN'LA OLMADI
Başka Gevrek, 32 yaşındaki yıldızın transferinin 1-2 güne biteceğini ifade ederken, kulübüyle görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Türkiye kariyerine Göztepe'de başlayan Jahovic, ilk sezonunda 21, 2. sezonunda ise devreyi 14 golle tamamlayıp Konya'nın yolunu tuttu. Geçen sezon 6 gol atabilen yetenekli santrfor, Aykut Kocaman'la uyum sorunu yaşadı.
Jahovic yolda
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Başkan Adil Gevrek, 1 yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki golcünün transferinde belli bir noktaya geldiklerini belirtip, 1-2 gün içinde imza atacaklarını müjdeledi.
Yeni Malatyaspor, Konyaspor'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İlk transferini Konya'dan Fofana'ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yine aynı takımdan Makedon golcü Adis Jahovic'i de renklerine bağlamak üzere. Geçtiğimiz günlerde Başkan Adil Gevrek'in İstanbul'da yüz yüze görüştüğü Jahovic ile anlaşmaya varıldığı, imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.
KOCAMAN'LA OLMADI
Başka Gevrek, 32 yaşındaki yıldızın transferinin 1-2 güne biteceğini ifade ederken, kulübüyle görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Türkiye kariyerine Göztepe'de başlayan Jahovic, ilk sezonunda 21, 2. sezonunda ise devreyi 14 golle tamamlayıp Konya'nın yolunu tuttu. Geçen sezon 6 gol atabilen yetenekli santrfor, Aykut Kocaman'la uyum sorunu yaşadı.
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