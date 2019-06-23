23 Haziran 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor Jahovic ile anlaşmaya vardı

Malatyaspor Jahovic ile anlaşmaya vardı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

İlk resmi transferini 'dan Fofana'ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren Evkur , yine Konya ekibinde forma giyen 'i de renklerine bağlamak üzere.

Evkur 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu Victor Ayala ile 1 yıllık ön protokol imzladıktan sonra golcü transferi için piyasasına yöneldi. Bu doğrultuda Başkan 'in yüzyüze görüştüğü 'lu ile anlaşmaya varıldığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. Anlaşmayı doğrulayan Başkan Adil Gevrek, 32 yaşındaki oyuncunun transferinin 1-2 gün içerisinde biteceğini ifade etti. Gevrek, bonservisi Konyaspor'da bulunan Adis Jahovic'in transferinde belli bir aşamaya geldiklerini ve transferin bir iki güne bitebileceğini söyledi. Gevrek forvet transferi için listelerinde 'un da bulunduğu, ancak Jahovic ile anlaşmaya daha yakın olduklarını belirtti.

Golcü oyuncunun Konyaspor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

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