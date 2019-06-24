24 Haziran 2019, Pazartesi
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Sarı siyahlı kulübün resmi twitter hesabından transfer şu paylaşımla taraftara müjdelendi:
Adis Jahovic, Evkur Yeni Malatyaspor'da
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019
Ülkemizi önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, transferde bombayı patlattı ve Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirerek ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon golcü Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Sarı siyahlı kulübün resmi twitter hesabından transfer şu paylaşımla taraftara müjdelendi:
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