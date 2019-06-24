24 Haziran 2019, Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adis Jahovic, Evkur Yeni Malatyaspor'da

Adis Jahovic Yeni Malatyaspor'da
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019

Ülkemizi önümüzdeki sezon 'nde temsil edecek olan Malatyaspor, transferde bombayı patlattı ve 'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon 'i 5. sırada bitirerek ülkemizi 'nde temsil etme hakkı kazanan Malatyaspor, 32 yaşındaki Makedon golcü 'i kadrosuna kattı.

Sarı siyahlı kulübün resmi twitter hesabından şu paylaşımla taraftara müjdelendi:

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