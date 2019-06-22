22 Haziran 2019, Cumartesi
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Paraguaylı dinamo yolda
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Y.Malatyaspor, Fofana'nın ardından 2. transferini Arjantin'den yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların transfer komitesi üyesi Burak Çakır'ın Arjantin'de görüşüp anlaştığı 31 yaşındaki orta saha Victor Ayala'yla 1 yıllık ön protokol imzaladığı bildirildi. Kulübü Gimnasia'yla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Paraguaylı futbolcunun 1 Temmuz itibariyle de sarı-kırmızılı kulübün kampına katılması bekleniyor. Geçen sezon 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, sezonu 1 asistle tamamlarken, 19 kez de Milli Takım formasını giydi.
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