22 Haziran 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya’da Jahovic iddiası

Malatya’da Jahovic iddiası
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'un transfer listesine 'in dahil edildiği öne sürüldü.

Evkur 'da 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, özellikle golcü konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Sarı-kırmızılıların, 'da mutsuz olan 'i istediği öğrenildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki golcü için Konya'yla görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
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