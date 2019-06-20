20 Haziran 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Malatyaspor Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Evkur , geride kalan sezon 'da forma giyen orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren , Konyaspor'un yıldız ismi 'yı renklerine bağladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek'in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Resmi imzanın ardından konuşan Fildişili futbolcu, "Yeni bir serüvene hazır olduğumu düşünüyorum. Yeni Malatyaspor hedeflerime uygun bir kulüp. Teklif geldikten sonra oturduk ve de anlaştık. Umarım burada iyi izler bırakırım" diye konuştu.

Fofana'yı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncu formasıyla geçen sezon 34 resmi karşılaşamaya çıkarken, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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