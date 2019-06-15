15 Haziran 2019, Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Fofana tamam

Fofana tamam
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

'lı Evkur transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, ’la sözleşmesi sona eren Fildişi’li sol kanatla anlaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün 'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Yeni Malatya, tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transferde girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, 'la sözleşmesi sona eren Moryke Fofana'yla anlaşma sağladığı öğrenildi. 27 yaşındaki Fildişi'li sol kanatla yapılan görüşmelerde 2 yıllık sözleşme üzerinde durulduğu ve son pürüzlerin ardından imzaların atılacağı bildirildi.

KAMARA KALIYOR

2016-2017 sezonunun devre arasında Lorient'ten gelen Fofana, Konyaspor formasıyla 96 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fulham'dan kiralanan Aboubakar Kamara'nın takımda kalmasını istediği belirtildi. 24 yaşındaki Fransız forvetle anlaşan , İngiliz ekibine ise kiralama ücreti olarak 1 milyon 500 bin euro önerdi.
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