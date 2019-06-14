14 Haziran 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor Fofana ile anlaştı

Malatyaspor Fofana ile anlaştı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Evkur ’da yeni sezon çalışmaları kapsamında görüşülen iki isimden ile prensipte anlaşılmaya vardı.

ile 2 yıllık anlaşmaya vardıktan sonra çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların Konyaspor'un yıldız ismi ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

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