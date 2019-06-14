14 Haziran 2019, Cuma
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Malatyaspor Fofana ile anlaştı
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen iki isimden Moryke Fofana ile prensipte anlaşılmaya vardı.
Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların Konyaspor'un yıldız ismi Moryke Fofana ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
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