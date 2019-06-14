Malatyaspor Fofana ile anlaştı

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen iki isimden Moryke Fofana ile prensipte anlaşılmaya vardı.

Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların Konyaspor'un yıldız ismi Moryke Fofana ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.