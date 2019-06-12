12 Haziran 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor

Sergen Yalçın resmi imzayı atıyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Evkur ’da prensipte anlaşma sağlanan Teknik Direktör ile resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Geçen sezon Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren 'ın 6 milyon Euro'luk transfer bütçesinin yanında, kendisi ve ekibine ödenecek rakam konusunda da sarı-kırmızılı yönetimle kesin anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur yönetiminin Sergen Yalçın'ın sunduğu listedeki isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı, elde edilecek başarıya göre verilecek ücret konusunda yukarı çıkılabileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım 'deki 2 sezonda daha önce 2 teknik adamla çalışmıştı.

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