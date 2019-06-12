12 Haziran 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Güray Vural ile anlaşma sağladı

Malatyaspor Güray Vural ile anlaşma sağladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2019

 ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'dan ayrılan Güral Vural ile anlaşma sağladı. Güray önümüzdeki günlerde kendisini sarı siyahlı formaya bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak.

'de yeni Malatyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör olarak Sergen Yalçın'la anlaşma sağlayan sarı siyahlı ekip, bir yandan da ligde iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Malatyasspor son olarak Akhisarsspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Güray Vural ile anlaşma sağladı.

Bu sezon Akhisarspor formasıyla 26 maça çıkan Güray, toplamda 2 bin 221 dakika sahada kaldı.

Güray, takımına 2 gol 4 asistlik performansıyla katkı sağladı.

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