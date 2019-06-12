12 Haziran 2019, Çarşamba
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Yeni Malatyaspor Güray Vural ile anlaşma sağladı
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'dan ayrılan Güral Vural ile anlaşma sağladı. Güray önümüzdeki günlerde kendisini sarı siyahlı formaya bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak.
Spor Toto Süper Lig'de yeni Malatyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Teknik direktör olarak Sergen Yalçın'la anlaşma sağlayan sarı siyahlı ekip, bir yandan da ligde iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Malatyasspor son olarak Akhisarsspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Güray Vural ile anlaşma sağladı.
Bu sezon Akhisarspor formasıyla 26 maça çıkan Güray, toplamda 2 bin 221 dakika sahada kaldı.
Güray, takımına 2 gol 4 asistlik performansıyla katkı sağladı..
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