09 Haziran 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek yeniden başkan seçildi

Malatyaspor'da Adil Gevrek yeniden başkan seçildi
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur 'da mevcut başkan , yeniden göreve seçildi.

4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Naci Şavata'nın yaptığı kongrede konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı , uzun zamandır teknik direktörlük için kamuoyunda çok isim konuşulduğunu belirterek, "Prensipte anlaştığımız , inşallah beraber inandığımız, güvendiğimiz Yeni Malatyaspor'umuzu daha iyi yerlere taşıyacağını düşündüğümüz inandığımız bir hoca. Prensipte anlaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde de imza atacağız. Ben şimdiden Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından 132 üyenin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan mevcut başkan Adil Gevrek yeniden başkanlığa seçildi. Adil Gevrek başkanlığındaki Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kuruluna ise Selim Pilten, Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Erdal Gündüz, Suat Tekin, Gökhan Çelik, Nusret Çaylak, Mehmet Koçyiğit, Hakkı Çelikel, Mehmet Coşer Gömüç, İlhan Çelebi, Bilal Elmas, Yüksel Demirkol ve Ahmet Topdağ getirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi
Malatyaspor’da teknik direktör kongrede açıklanacak Malatyaspor’da teknik direktör kongrede açıklanacak
Malatyaspor’da Hamzaoğlu ismi ağırlık kazandı Malatyaspor’da Hamzaoğlu ismi ağırlık kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör