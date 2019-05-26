26 Mayıs 2019, Pazar
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Malatyaspor'un borcu azaldı
Giriş Tarihi: 26.05.2019
Yeni Malatyaspor olağan mali genel kurul düzenlendi.
Başkan Adil Gevrek, hedefledikleri gibi kulübün borcunu azalttıklarını açıkladı. Gevrek, "Borç 26 milyondan 11 milyon 500 bin liraya indi. Şimdiki hedefimiz kulübe çok önemli bir tesis kazandırmak" yorumunu yaptı. Öte yandan yönetim oybirliğiyle ibra edildi.
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