24 Mayıs 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Malatyaspor’da Adem Büyük ile yollar ayrıldı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 24.05.2019

’de sezonun son haftası öncesi Avrupa iddiasını sürdüren Evkur ’da yönetimin yeni sözleşme teklif etmediği ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi biten ve yeni sezonda düşünülmeyen futbolcular bir bir takımdan ayrılmaya başladı. Dün golcü 'nun takımla bağlarını koparmasının ardından bugün de ile yolların ayrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun henüz şehri terk etmediği, ancak sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmadığı öğrenildi.

Evkur 'da 2 sezon forma giyen Adem Büyük, sarı-kırmızılı kulüpte bulunduğu süre içerisinde hem başarısıyla hem de yaşadığı saha içi olaylarıyla adından sıkça söz ettirdi.

2 sezon önce bedelsiz olarak 'dan transfer edilen 32 yaşındaki Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon toplam 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Ligde 6 gol kaydeden Adem Büyük, 'nda ise fileleri havalandıramadı.

Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımda Erol Bulut döneminde kaptanlığa getirilerek kısa sürede camianın da desteğini arkasına almayı başarmıştı.
Ancak saha içerisindeki agresif hali bir çok maçta kendi taraftarını bile çileden çıkarınca eleştirilerin hedefinde olmuştu.

Özellikle Galatasaray ve ile ligde oynanan müsabakalarda hakemi yanıltmaya yönelik davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle ulusal basındaki bazı yazarlar tarafından sert eleştiriler alınca Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı tecrübeli futbolcuya maskesini takarak destek vermişti.

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