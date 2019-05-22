22 Mayıs 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da UEFA Lisansı sevinci

Yeni Malatyaspor'da UEFA sevinci
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

'nun () açıkladığı lisans alan takımlar arasında yer alan Evkur ’da Kulüp Genel Müdürü , bu durumun kulüp adına sevindirici olduğunu ifade etti.

'nun () açıkladığı lisans alan takımlar arasında yer alan Evkur 'da Kulüp Genel Müdürü , bu durumun kulüp adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA lisansı alan kulüpleri açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ekiplerinden , Ankaragücü, BB Erzurumspor, ve Demir Grup Sivasspor, UEFA lisansı alamadı. Süper Lig'den Akhisarspor, , , , Rizespor, Malatyaspor, , , , , , ise UEFA lisansı almaya hak kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor'da UEFA Lisansı almasıyla ilgili konuşan Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, kulüp adına sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.

"İçerisinde farklı kriterleri bulunduran bir mekanizma"

Yeni Malatyaspor kulübü olarak daha önce de UEFA Lisansı alma hakkı elde ettikleri aktaran Günaydın, "UEFA Lisansı alınması konusu içerisinde farklı kriterleri bulunduran bir mekanizma. Burada kulübün ekonomik durumundan tutunda, kurumsal yapısına kadar bir çok maddede çok detaycı davranılıyor. Bu anlamda kulübümüz adına mutluluk verici bir olay" diye konuştu.

"Antalyaspor haklı galibiyet aldı"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Antalyaspor haklı galibiyet aldı "Antalyaspor haklı galibiyet aldı"
Malatya avrupa aşkına Malatya avrupa aşkına
Malatyaspor’da futbolcular Avrupa hedefinde kararlı Malatyaspor’da futbolcular Avrupa hedefinde kararlı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör