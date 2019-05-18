18 Mayıs 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

"Antalyaspor haklı galibiyet aldı"

Antalyaspor haklı galibiyet aldı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Evkur  Antrenörü Hakan Çalışkan, " haklı galibiyet aldı, kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

'in 33'üncü haftasında 'un Malatyaspor'u sahasında 3-0 yendiği karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sahadaki mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı. Korkmaz, "Özellikle geçen hafta iyi oynamadığımız maçtan sonra iyi futbol ve güzel skorla kazanmamız iyi oldu. Genç oyuncularımızı oynatmamız, onlara şans vermemiz benim adıma, Antalyaspor adına önemliydi. Bütün oyuncularımı kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.

Antalyaspor ve kendileri adına maçın önemine değinen Evkur Antrenörü Hakan Çalışkan ise "İlk 5 adına biz daha avantajlıyız puan olarak. Sonuçta bir maçımız daha var. İçeride oynayacağımız maçı bu hedefte belirleyici olacak. Konuşulacak çok şey yok. Bifouma'nın atılması maçın hikayesinin önüne geçti. Hakem kararlarını oyuncu olarak tartışılması sağlıklı değil. Sarı karttan sonraki itirazı sürdürmesi takımı eksik bırakacak şekilde hataydı. Antalyaspor haklı galibiyet aldı, kendilerini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

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