Evkur Yeni Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan, "Antalyaspor haklı galibiyet aldı, kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 yendiği karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sahadaki mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı. Korkmaz, "Özellikle geçen hafta iyi oynamadığımız maçtan sonra iyi futbol ve güzel skorla kazanmamız iyi oldu. Genç oyuncularımızı oynatmamız, onlara şans vermemiz benim adıma, Antalyaspor adına önemliydi. Bütün oyuncularımı kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.



Antalyaspor ve kendileri adına maçın önemine değinen Evkur Yeni Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan ise "İlk 5 adına biz daha avantajlıyız puan olarak. Sonuçta bir maçımız daha var. İçeride oynayacağımız Bursa maçı bu hedefte belirleyici olacak. Konuşulacak çok şey yok. Bifouma'nın atılması maçın hikayesinin önüne geçti. Hakem kararlarını oyuncu olarak tartışılması sağlıklı değil. Sarı karttan sonraki itirazı sürdürmesi takımı eksik bırakacak şekilde hataydı. Antalyaspor haklı galibiyet aldı, kendilerini tebrik ediyoruz" diye konuştu.