08 Mart 2019, Cuma
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Sivas'ta 3 Malatya'da 4 eksik
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Sivasspor’da 3 golcü, Evkur Yeni Malatyaspor'da 4 oyuncu zorlu maçta forma giyemeyecek.
Galibiyete hasret iki takım Sivasspor ve Y.Malatya, bugün Sivas'ta kozlarını paylaşacak. 3'te sıfır çeken Yiğido'da golcüler Vieira, Muhammet ve Kone sakat. Kone'nin durumu maç saati netleşecek. 6 haftadır kazanamayan Malatya'da ise Mina, Bifouma, Ömer ve Rahman forma giyemeyecek.
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