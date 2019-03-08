08 Mart 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Sivas'ta 3 Malatya'da 4 eksik

Sivas'ta 3 Malatya'da 4 eksik
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 07.03.2019

’da 3 golcü, Evkur 'da 4 oyuncu zorlu maçta forma giyemeyecek.

Galibiyete hasret iki takım ve Y., bugün 'ta kozlarını paylaşacak. 3'te sıfır çeken Yiğido'da golcüler Vieira, Muhammet ve Kone sakat. Kone'nin durumu maç saati netleşecek. 6 haftadır kazanamayan Malatya'da ise Mina, Bifouma, Ömer ve Rahman forma giyemeyecek.
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