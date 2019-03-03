03 Mart 2019, Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Erol Bulut: "Penaltı verilmeseydi de kimse bir şey diyemez"

Penaltı verilmeseydi de kimse bir şey diyemez
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2019

2-0 kaybettikleri maçı sonrası Teknik Direktörü , "Penaltı verilmezse de kimse bir şey diyemez" dedi.

Lider Başakşehir karşısında istemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Teknik Direktörü , "Aslında oyuna baktığımızda çok fazla pozisyon vermedik. Verilen bir penaltı var, geriye düştük sonra. Penaltı pozisyonu bana göre tartışılır, ben farklı yorumlarım hakem farklı yorumlar, başkası farklı yorumlar. Bence penaltı verilmezse de kimse bir şey diyemez. Çünkü ikili mücadele var" ifadelerini kullandı.

"Bazı futbolcularımız istediğimiz performansı sergileyemedi"

Oyuncularının 3 gün 120 dakika maç oynadığını hatırlatan Bulut, "Rakip topu çok iyi tutan bir ekip biraz daha az hata yapmış olsaydık ve defansta çıkarken topları kaptırmasaydık farklı olabilirdi. Kaptırdığımız topların birinde penaltıyı kazandılar diğerinde 2. golü attılar. Bunun yanında bizim yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef bazı futbolcularımız istediğimiz performansı sergileyemedi. Bu gün çok bireysel hatalar yaptık ama sonuçta futbol hatalar oyunudur. Şimdi önümüzdeki Sivas maçına iyi hazırlanıp oradan iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Sakatlıklar sıkıntı yaşattı"

"Elimizdeki sakatlıkların sayısı çok olduğundan dolayı istediğimiz performansı sahada veremedik" diyen Bulut, "Diğer oyuncuların da performansı düşük olunca sıkıntı yaşıyoruz. İkinci yarı futbolcularımızdan ilk yarıdaki performansı alamadık maalesef" diye konuştu.

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