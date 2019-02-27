27 Şubat 2019, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Tahkim'den Evkur Yeni Malatyaspor'a ret

Tahkim'den Evkur Yeni Malatyaspor'a ret
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

  () ,  Evkur 'un için yapmış olduğu itirazı reddederek kararı onadı.

'nun almış olduğu karar şu şekilde:

"Evkur Yeni Spor Kulübü'nün futbolcusu ile ilgili 'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

'nün futbolcusu Adem Büyük'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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