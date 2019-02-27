Tahkim'den Evkur Yeni Malatyaspor'a ret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor'un Adem Büyük için yapmış olduğu itirazı reddederek kararı onadı.
Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar şu şekilde:
"Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."
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