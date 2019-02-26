26 Şubat 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Y. Malatyaspor'da hedef kupada yarı final

Y. Malatyaspor'da hedef kupada yarı final
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

E.Yeni , yarın Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında ile deplasmanda karşılaşacak.

'de 5 haftadır galibiyet alamayan E.Yeni , moral arıyor. Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finalde mücadele eden ekibi, rövanş karşılaşmasında yarın ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu müsabakayı yönetecek. Malatya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Malatya temsilcisi, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşma öncesinde E.Yeni Malatyaspor'da sakat sayısının fazlalığı teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.
Sarı - kırmızılılarda Kamara, Bifouma, Mina, Murat Akça, , sakatlıklarından dolayı çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek.

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