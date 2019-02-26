Y. Malatyaspor'da hedef kupada yarı final
E.Yeni Malatyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır galibiyet alamayan E.Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupasında moral arıyor. Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finalde mücadele eden Malatya ekibi, çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın Göztepe ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Malatya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Malatya temsilcisi, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını yarı finale yazdıracak.
Karşılaşma öncesinde E.Yeni Malatyaspor'da sakat sayısının fazlalığı teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.
Sarı - kırmızılılarda Kamara, Bifouma, Mina, Murat Akça, Erkan Kaş, sakatlıklarından dolayı çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek.
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