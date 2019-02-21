21 Şubat 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

Son 4 maçtır galibiyete hasret kalan ’da kaleci Ertaç ve Ömer Şişmanoğlu, “Rize’den 3 puanla döneceğiz” diye zafer sözü verdi.

Ligde ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Y.Malatya, gözünü Rize deplasmanına çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir ve golcü Ömer Şişmanoğlu, galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi. Ertaç, "Zor bir maç olacak. Rize'ye 3 puan almak için gideceğiz. Takımımızın hedefi her zaman tüm karşılaşmalarda galibiyet almak. Rize'den 3 puanla dönmek istiyoruz" derken, Şişmanoğlu, "Savaşacağız ve Malatyaspor'u en güzel yere getirmek için çalışacağız. Önümüzde 5 maçtır yenilmeyen Rizespor var. Rize'den 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

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