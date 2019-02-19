Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete hasret
Ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve Süper Lig'de 4. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında galibiyete hasret kaldı.
Malatya ekibi ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesini 3-2 kazandıktan sonra 4 haftalık bölümde galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 4 haftada galibiyet alamamasına rağmen puan sırlamasında 4. basamakta yer aldı.
Malatya temsilcisi Göztepe maçının ardından ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olurken, 20. haftada sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 21. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, 22. haftada ise sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada 1 kez galip gelen E.Yeni Malatyaspor, 2 karşılaşmada berabere kaldı. Malatya ekibi 2 karşılaşmayı ise kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı