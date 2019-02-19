19 Şubat 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete hasret
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

Ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve 'de 4. sırada yer alan Evkur , ligin ikinci yarısında galibiyete hasret kaldı.

ekibi ikinci yarının ilk maçı olan mücadelesini 3-2 kazandıktan sonra 4 haftalık bölümde galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 4 haftada galibiyet alamamasına rağmen puan sırlamasında 4. basamakta yer aldı.

Malatya temsilcisi Göztepe maçının ardından ligin 19. haftasında deplasmanda 'ye 3-2'lik skorla mağlup olurken, 20. haftada sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 21. haftada deplasmanda ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, 22. haftada ise sahasında 'a 2-1 mağlup oldu.

'de ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada 1 kez galip gelen E., 2 karşılaşmada berabere kaldı. Malatya ekibi 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

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