Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve Süper Lig'de 4. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında galibiyete hasret kaldı.

Malatya ekibi ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesini 3-2 kazandıktan sonra 4 haftalık bölümde galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 4 haftada galibiyet alamamasına rağmen puan sırlamasında 4. basamakta yer aldı.

Malatya temsilcisi Göztepe maçının ardından ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olurken, 20. haftada sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 21. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, 22. haftada ise sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada 1 kez galip gelen E.Yeni Malatyaspor, 2 karşılaşmada berabere kaldı. Malatya ekibi 2 karşılaşmayı ise kaybetti.