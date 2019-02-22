22 Şubat 2019, Cuma
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Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçı öncesinde kadro kurmakta zorlandı.
Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanına sıkıntılı gitti. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye tam 7 eksikle hareket etti. Teknik direktör Erol Bulut'un kadro oluşturmakta zorlandığı Malatya'da Chebake, Kamara, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu ve Bifouma sakatlıklarından dolayı, Adem Büyük ise kart cezalısı olduğu için Rize kafilesine dahil edilmedi.
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