22 Şubat 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor

Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçı öncesinde kadro kurmakta zorlandı.

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan , Rizespor deplasmanına sıkıntılı gitti. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye tam 7 eksikle hareket etti. Teknik direktör Erol Bulut'un kadro oluşturmakta zorlandığı Malatya'da Chebake, Kamara, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu ve Bifouma sakatlıklarından dolayı, ise kart cezalısı olduğu için Rize kafilesine dahil edilmedi.

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