Kamara müjdesi!

Malatyaspor'da sakatlığından dolayı Beşiktaş maçında oynamayan, Fulham'dan kiraladığı Kamara'nın iyileşmeye başladığı bildirildi.

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Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan genç golcünün gelecek hafta oynanacak Rize maçına yetiştirileceği açıklandı. Takımdaki bir diğer sakat oyuncu Bifouma'nın ise 2 hafta sonra hazır olacağı öğrenildi.