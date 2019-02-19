19 Şubat 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Kamara müjdesi!

Kamara müjdesi!
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Malatyaspor'da sakatlığından dolayı maçında oynamayan, Fulham'dan kiraladığı Kamara'nın iyileşmeye başladığı bildirildi.

Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan genç golcünün gelecek hafta oynanacak Rize maçına yetiştirileceği açıklandı. Takımdaki bir diğer sakat oyuncu Bifouma'nın ise 2 hafta sonra hazır olacağı öğrenildi.
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