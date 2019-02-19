19 Şubat 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Kamara müjdesi!
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Malatyaspor'da sakatlığından dolayı Beşiktaş maçında oynamayan, Fulham'dan kiraladığı Kamara'nın iyileşmeye başladığı bildirildi.
Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan genç golcünün gelecek hafta oynanacak Rize maçına yetiştirileceği açıklandı. Takımdaki bir diğer sakat oyuncu Bifouma'nın ise 2 hafta sonra hazır olacağı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı